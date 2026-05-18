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18 Maggio 2026 - 9.46

Veneto – Recupero parapendio: pilota ferito dopo la caduta

REDAZIONE
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Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 16 di oggi, venerdì 16 maggio 2026, in via Callesello a Borso del Grappa, per il recupero di un parapendio precipitato.

Secondo le prime informazioni, il pilota durante la caduta ha azionato il paracadute di emergenza, finendo poi bloccato a terra all’interno dell’area privata di un’azienda.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Asolo, che hanno prestato soccorso al pilota coinvolto nell’incidente. L’uomo ha riportato alcune fratture a causa della caduta ed è stato affidato alle cure del personale sanitario.

Presenti anche l’elisoccorso di Treviso, i Carabinieri di Asolo e il personale del Suem 118.

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