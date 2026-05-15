TAV a Vicenza, le opposizioni chiedono la convocazione del Consiglio comunale: al centro del dibattito il terzo lotto e l’uscita Est

Un gruppo di consiglieri comunali del Comune di Vicenza ha presentato una richiesta formale di convocazione del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del regolamento comunale, per aprire un confronto politico e tecnico sul progetto dell’alta velocità/alta capacità Verona–Padova, con particolare riferimento al terzo lotto funzionale e all’uscita Vicenza Est.

L’iniziativa è stata sottoscritta dai consiglieri Liliana Zocca, Nicolò Naclerio, Francesco Rucco, Valerio Sorrentino, Valeria Porelli, Simona Siotto, Giorgio Conte, Marco Zocca, Michele Dalla Negra, Stefano Notarangelo, Jacopo Maltauro e Ivan Danchielli, appartenenti al gruppo consiliare Fratelli d’Italia.

Le preoccupazioni sul progetto

Nel documento si richiama l’attenzione sui recenti articoli apparsi sulla stampa locale relativi al tracciato AV/AC e, in particolare, al terzo lotto funzionale della linea Verona–Padova. Vengono inoltre citati i progetti e le proposte avanzate dai comitati dei residenti delle zone di Settecà e Stanga, aree direttamente interessate dal passaggio dell’infrastruttura.

Secondo i firmatari, i comitati avrebbero sollevato numerosi quesiti e preoccupazioni legati all’impatto territoriale, ambientale, economico e sociale dell’opera.

La richiesta di confronto istituzionale

Nel testo si sottolinea la necessità di avviare un confronto “serio, costruttivo e trasparente” tra amministrazione comunale, Rete Ferroviaria Italiana e IRICAV 2, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del consigliere delegato alla TAV Angelo Tonello, definite dai proponenti “preoccupanti”.

In particolare, viene citata l’ipotesi di uno “spacchettamento” del terzo lotto funzionale Vicenza–Padova, con la previsione del cosiddetto “Ambito di Stazione (opzione zero)”, considerata dai consiglieri una possibile fonte di incertezza per il futuro infrastrutturale della città e per i residenti delle aree coinvolte.

La richiesta formale

I consiglieri chiedono quindi la convocazione del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza, con seduta da tenersi nei dieci giorni successivi, per un dibattito dal titolo:

“Linea AV/AC Verona-Padova III° lotto Funzionale Vicenza–Padova Uscita Vicenza Est – Quesiti e interrogativi. Trasparenza per il futuro di Vicenza”.

Il documento porta la data del 13 maggio 2026 e conclude la richiesta sottolineando l’urgenza di un confronto pubblico sul futuro dell’opera e sul suo impatto sul territorio vicentino.