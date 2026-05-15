Vicenza for Children, cambio alla presidenza: Enrico Andreotti succede ad Alberto Girardi

Vicenza, 13 maggio 2026 – Cambio al vertice per Vicenza for Children, l’associazione di volontariato nata per sostenere bambini e ragazzi in cura e le loro famiglie. Nel corso dell’assemblea dedicata all’approvazione del bilancio consuntivo 2025 è avvenuto il passaggio di consegne tra il presidente uscente Alberto Girardi ed Enrico Andreotti, nuovo presidente dell’associazione.

Andreotti, 61 anni, sposato con Mara e padre di due figli, è socio fondatore dell’associazione e membro del consiglio direttivo sin dal 2014, anno di nascita di Vicenza for Children. Girardi, che ha guidato l’associazione negli ultimi quattro anni, rimarrà comunque all’interno del direttivo.

Nel nuovo consiglio vengono riconfermati vicepresidenti Carlo Arcaro e Giulia Trevisan, insieme ai consiglieri Maila Molon e Anna Astarita. Entra inoltre nel direttivo Gioia Gatto, che subentra a Luigi De Ecclesis, costretto a lasciare l’incarico per motivi professionali legati a un trasferimento.

Nel suo intervento, Andreotti ha voluto ringraziare il presidente uscente e tutti i volontari dell’associazione: «Siamo tutti volontari, la maggior parte dei quali con problematiche legate al percorso di cura dei propri figli. Per questo è giusto sottolineare la dedizione di tutti, in particolare di coloro che restano legati all’associazione anche dopo aver vissuto una dolorosissima perdita».

Nata dall’iniziativa di alcuni genitori di bambini oncologici, Vicenza for Children continua il proprio percorso tra continuità e rinnovamento, mantenendo al centro il sostegno alle famiglie che affrontano situazioni di fragilità sanitaria.

Donazioni per 260 mila euro nel 2025

Nel corso dell’assemblea è stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025, che sarà presto disponibile sul sito dell’associazione e nelle brochure informative. I dati evidenziano donazioni per circa 260 mila euro, destinate prevalentemente ai reparti pediatrici dell’ULSS 8 Berica.

Dal 2014 al 2025 l’associazione ha donato oltre un milione e mezzo di euro a sostegno di progetti dedicati alla salute fisica e mentale di bambini e ragazzi, con l’obiettivo di rendere meno difficile il percorso di cura e migliorare la qualità della vita delle famiglie coinvolte.

Tra i servizi attivi figura anche il trasporto dei bambini in cura da e per l’ospedale di Padova.

Dal 2022 Vicenza for Children è inoltre capofila del Polo Bridge, progetto sostenuto insieme a Fondazione Dalla Vecchia, in collaborazione con ULSS 8 e altri partner. Il Polo rappresenta un luogo di accoglienza per pazienti fragili in uscita dall’ospedale e per ragazzi con fragilità psicologiche segnalati dal territorio.

L’associazione conta oggi 108 soci e circa 30 volontari. Nel 2023 è stata eletta dai cittadini di Vicenza come migliore “Associazione dell’Anno”.

Per aggiornamenti sulle attività e sui progetti è possibile consultare il sito ufficiale dell’associazione: Vicenza for Children