Nuovo focolaio di meningite in Inghilterra: morto un giovane, due ricoverati

Torna l’allarme meningite nel Regno Unito. L’agenzia britannica per la sicurezza sanitaria UK Health Security Agency ha confermato tre casi di infezione meningococcica registrati tra giovani nell’area di Reading, nel sud dell’Inghilterra. Uno dei pazienti è morto, mentre altri due sono attualmente in cura.

Secondo quanto comunicato dall’UKHSA, uno dei casi è stato identificato come meningite da meningococco B, mentre sono ancora attesi i risultati di ulteriori test sugli altri contagi. L’agenzia non ha diffuso dettagli sull’identità della vittima, né sull’età o sul sesso.

Stando a quanto riportato dall’agenzia britannica PA, il giovane deceduto frequentava l’Henley College, scuola secondaria situata a Henley-on-Thames. Le autorità sanitarie hanno avviato le procedure di tracciamento dei contatti e stanno offrendo antibiotici preventivi alle persone che potrebbero essere entrate in contatto con gli infetti.

Due decessi già registrati a marzo

Il nuovo episodio arriva a poche settimane da un altro focolaio che aveva colpito il sud-est dell’Inghilterra nel marzo scorso, causando due morti. In quel caso, la maggior parte delle infezioni era stata ricondotta al meningococco B e il cluster era stato collegato a una discoteca successivamente chiusa.

Dopo quell’episodio era stata avviata una campagna vaccinale su larga scala rivolta a circa 5.000 studenti.

I sintomi e i rischi della meningite

Le infezioni meningococciche sono causate da batteri e possono evolvere molto rapidamente, risultando potenzialmente fatali in meno di 24 ore se non trattate tempestivamente. In alcuni casi possono inoltre provocare conseguenze permanenti anche gravi.

Tra i principali sintomi figurano febbre alta, forti mal di testa, vomito, rigidità del collo, sensibilità alla luce e la comparsa di macchie rosse o violacee sulla pelle.

Nel Regno Unito la vaccinazione contro il meningococco B viene somministrata ai neonati dal 2015, mentre le persone nate prima di quella data non risultano coperte dal programma vaccinale.