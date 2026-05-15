ALTO VICENTINOATTUALITA'ITALIA e MONDO
15 Maggio 2026 - 12.04

Giovine (FdI): “Bambini coinvolti in attività per simulare esperienza da clandestini. Presentata interrogazione”

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, insieme alla collega Nicole Matteoni, in relazione a una vicenda che avrebbe coinvolto due classi quinte della scuola primaria “Arpalice Cuman Pertile” di Marostica (Vicenza) durante una gita scolastica di due giorni a Trieste.

Secondo quanto riportato nell’atto parlamentare, gli alunni sarebbero stati coinvolti in un progetto realizzato con la cooperativa Conca d’Oro di Bassano del Grappa, comprendente attività di distribuzione di cibo e beni in piazza nell’ambito dei cosiddetti “Fornelli resistenti” e un percorso educativo descritto come esperienza di immedesimazione nel viaggio dei migranti irregolari lungo la rotta balcanica.

Nel testo, Giovine afferma che, se confermata, l’iniziativa configurerebbe un episodio “estremamente grave”, sostenendo che la scuola debba limitarsi a formare cittadini consapevoli senza esporre gli alunni a contenuti ritenuti ideologicamente orientati o diseducativi.

Con l’interrogazione, il parlamentare chiede al Ministero di verificare le attività svolte, le autorizzazioni, i soggetti coinvolti e le modalità di vigilanza adottate durante il progetto, anche tramite gli uffici scolastici regionali e territoriali competenti.

Viene inoltre richiesto di chiarire il ruolo della cooperativa Conca d’Oro, le sue finalità, le eventuali attività finanziate con fondi pubblici e i criteri con cui sarebbe stata selezionata come soggetto coinvolto in attività rivolte a studenti della scuola primaria.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Giovine (FdI): “Bambini coinvolti in attività per simulare esperienza da clandestini. Presentata interrogazione” | TViWeb Giovine (FdI): “Bambini coinvolti in attività per simulare esperienza da clandestini. Presentata interrogazione” | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy