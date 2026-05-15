Giovine (FdI): “Bambini coinvolti in attività per simulare esperienza da clandestini. Presentata interrogazione”

Il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, insieme alla collega Nicole Matteoni, in relazione a una vicenda che avrebbe coinvolto due classi quinte della scuola primaria “Arpalice Cuman Pertile” di Marostica (Vicenza) durante una gita scolastica di due giorni a Trieste.

Secondo quanto riportato nell’atto parlamentare, gli alunni sarebbero stati coinvolti in un progetto realizzato con la cooperativa Conca d’Oro di Bassano del Grappa, comprendente attività di distribuzione di cibo e beni in piazza nell’ambito dei cosiddetti “Fornelli resistenti” e un percorso educativo descritto come esperienza di immedesimazione nel viaggio dei migranti irregolari lungo la rotta balcanica.

Nel testo, Giovine afferma che, se confermata, l’iniziativa configurerebbe un episodio “estremamente grave”, sostenendo che la scuola debba limitarsi a formare cittadini consapevoli senza esporre gli alunni a contenuti ritenuti ideologicamente orientati o diseducativi.

Con l’interrogazione, il parlamentare chiede al Ministero di verificare le attività svolte, le autorizzazioni, i soggetti coinvolti e le modalità di vigilanza adottate durante il progetto, anche tramite gli uffici scolastici regionali e territoriali competenti.

Viene inoltre richiesto di chiarire il ruolo della cooperativa Conca d’Oro, le sue finalità, le eventuali attività finanziate con fondi pubblici e i criteri con cui sarebbe stata selezionata come soggetto coinvolto in attività rivolte a studenti della scuola primaria.