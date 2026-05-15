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15 Maggio 2026 - 10.18

Al Parco della Pace prende il via il maggio di eventi dell’Azione Cattolica di Vicenza. Appuntamento domenica 17 maggio

Elisa Santucci
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Un mese dedicato all’incontro, alla condivisione e alla costruzione della pace attraverso le relazioni quotidiane. L’Azione Cattolica Diocesi di Vicenza propone tre appuntamenti aperti a tutte le fasce d’età per riscoprire il valore dello stare insieme e promuovere una cultura della pace che parte dai gesti di ogni giorno.

Il programma prenderà il via il 17 maggio al Parco della Pace con l’evento “800 modi per colorare la Pace”, primo appuntamento di un calendario che proseguirà con la Festa Giovanissimi e altre iniziative pensate per coinvolgere famiglie, giovani e comunità del territorio in un clima di festa e partecipazione.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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