Tav a Vicenza, incontro con Iricav e Rfi la prossima settimana sui lavori a ovest. Possamai: «Intesa importante sulla nuova stazione»

Vicenza, 14 maggio 2026 – Proseguono gli aggiornamenti sul progetto della linea ad alta velocità (Tav) a Vicenza. La prossima settimana è previsto in città un incontro operativo con gli staff tecnici di Rfi e Iricav per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori nella tratta ovest e sulle principali criticità legate al cantiere.

L’appuntamento rientra nel percorso di confronto tra amministrazione comunale e soggetti attuatori dell’opera e arriva dopo un incontro svolto a Roma tra il sindaco Giacomo Possamai e l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, nominato anche commissario per la Tav. Alla riunione hanno partecipato anche dirigenti Rfi che seguono il lotto dell’opera che interessa Vicenza. Il confronto è stato preparato insieme al consigliere delegato Angelo Tonello e alla Cabina di Regia comunale.

Nuova stazione ferroviaria e modifiche al progetto

Uno dei temi centrali riguarda la nuova stazione ferroviaria. Secondo quanto spiegato dal sindaco Possamai, è stata condivisa con Rfi una modifica significativa rispetto al progetto iniziale: la prevista piazza interrata non sarà una semplice area vuota non collegata al fabbricato viaggiatori, soluzione che secondo l’amministrazione avrebbe rischiato di indebolire la funzione urbana e commerciale della stazione.

Negli ultimi anni, ha ricordato il sindaco, l’area ferroviaria è stata oggetto di un processo di rilancio con nuovi servizi e spazi: aule studio, sale d’attesa attrezzate, velostazione, locali commerciali e il recupero di ambienti precedentemente inutilizzati.

Per questo, è stato chiesto e ottenuto di anticipare alcuni interventi previsti dal progetto Tav, tra cui la realizzazione della grande teca in vetro e acciaio a lato della struttura storica. L’obiettivo è valorizzare la stazione esistente e rendere il progetto più coerente con la visione urbana condivisa con Rfi.

Lavori a ovest e timori sui tempi

Il Comune ha poi chiesto aggiornamenti sullo stato dei lavori nella tratta ovest. La prossima settimana, ha spiegato Possamai, si terrà un incontro operativo con Rfi e Iricav per verificare l’andamento del cantiere e affrontare le questioni burocratiche che stanno incidendo sul cronoprogramma.

Il sindaco ha sottolineato che si tratta di aspetti amministrativi di livello nazionale che non coinvolgono direttamente il Comune di Vicenza. L’auspicio dell’amministrazione è che, una volta concluse le demolizioni ormai in fase avanzata, si eviti una fase di rallentamento dei lavori e si possa garantire continuità operativa, riducendo i disagi per cittadini e attività economiche.

Nodo parte est e attesa degli studi tecnici

Il confronto ha riguardato anche la tratta est della Tav. In merito, il sindaco ha ricordato l’incontro dello scorso luglio con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che aveva chiesto a Rfi di approfondire tre diverse soluzioni progettuali e le ulteriori ipotesi avanzate dal Comune.

Lo studio tecnico è ancora in fase di redazione e, una volta completato, il Comune di Vicenza verrà convocato a Roma per un confronto sui risultati.

«Opera strategica per la città»

Possamai ha infine ribadito il valore strategico dell’intervento: la Tav rappresenta la più grande opera pubblica realizzata a Vicenza negli ultimi decenni. A ovest l’obiettivo è monitorare l’avanzamento e contenere i disagi, mentre a est si attende di entrare nel merito delle valutazioni tecniche in corso.