Maltempo in Veneto: Stefani dichiara lo stato di emergenza regionale

VENEZIA, 18 MAGGIO 2026 —- Il Presidente del Veneto Alberto Stefani ha firmato il decreto con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito varie aree del territorio tra lunedì e ieri.

“Si è trattato di un evento diffuso e violento – dice Stefani – a causa del quale si sono verificati danni anche gravi, che sono ovviamente ancora in fase di definizione e di verifica e che potranno essere successivamente ricompresi nell’atto. Non lascerò nulla d’intentato per sostenere al meglio possibile le aree colpite, i loro abitanti e operatori economici. Questo atto è infatti da considerarsi non esaustivo ed eventualmente suscettibile di integrazioni qualora ulteriori territori fossero colpiti o altri Enti dovessero segnalare danni e disagi riconducibili agli eventi in questione”.

Il provvedimento è necessario a fronteggiare le “eccezionali avversità atmosferiche” che l’11 maggio hanno colpito principalmente i comuni di Verona, Bevilacqua, Villafranca di Verona, Salizzole e San Martino Buon Albergo in provincia di Verona; il comune di Villorba (Treviso); il comune di Teglio Veneto (Venezia) e il comune di Lonigo (Vicenza). I fenomeni principali sono consistiti in forti rovesci, grandinate localmente di grosse dimensioni e raffiche di vento molto intense, che hanno provocato l’abbattimento di alberi, e conseguenti interruzioni viarie, nonché danneggiamenti diffusi al patrimonio pubblico e privato.