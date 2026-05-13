Truffa aggravata ai danni dello Stato e bancarotta fraudolenta: 7 indagati, c’è anche Calearo Ciman

VICENZA, 13 MAGGIO 2026 – Sono sette gli indagati totali dell’inchiesta della Procura di Vicenza che contesta finanziamenti pubblici da oltre nove milioni di euro assistiti da garanzia pubblica e che sarebbero stati eroganti in mondo illecito ad una società, ora in liquidazione, che si occupava di componenti per l’automotive. Ne dà notizia oggi Ansa Veneto. Tra gli indagati l’imprenditore, ex presidente di Confindustria Vicenza ed ex parlamentare Massimo Calearo Ciman, assieme ai figli Eugenio e Carlo Alberto. L’accusa ipotizzata è di truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta.

Le Fiamme Gialle, all’interno di questa indagine, hanno posto sotto sequestro 15 immobili tra cui una villa di pregio sui Colli Berici e quote societarie e finanziarie per un valore di quattro milioni di euro.

“L’onorevole Calearo è assolutamente sereno e ha sempre agito nell’interesse della propria azienda in modo trasparente – spiega l’avvocato Marco Dal Ben che assiste l’imprenditore e uno dei figli – ci riserviamo di contestare in sede di riesame i sequestri”.