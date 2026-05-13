Rubano un’Alfa e fanno saltare il bancomat: tornano i fantasmi della Mala del Brenta

Per mesi hanno agito nell’ombra, con metodi da professionisti e un piano studiato nei dettagli. Ora quattro uomini sono stati denunciati dalla Squadra Mobile di Padova per il tentato assalto al bancomat della filiale Mps di Villafranca Padovana, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2025. Secondo gli investigatori, alcuni degli indagati avrebbero legami con gli ambienti della storica Mala del Brenta.

L’indagine è partita dal furto di un’Alfa Romeo rubata a Padova poche ore prima del colpo. I poliziotti hanno ricostruito l’azione grazie alle telecamere di videosorveglianza: l’auto sarebbe stata manomessa con strumenti professionali e utilizzata subito dopo per raggiungere la banca.

Davanti allo sportello Atm sono entrati in azione quattro uomini incappucciati, ciascuno con un ruolo preciso. Il piano prevedeva di far esplodere il bancomat con polvere pirica, ma qualcosa è andato storto: il sistema antifurto fumogeno si è attivato improvvisamente impedendo la deflagrazione e costringendo la banda alla fuga.

Le successive indagini, coordinate dalla Procura di Padova, hanno permesso agli investigatori di identificare i componenti del gruppo attraverso filmati comunali e privati, fino alle perquisizioni eseguite il 22 aprile scorso. Nelle abitazioni sono stati trovati passamontagna, jammer e vestiti utilizzati durante il colpo.

Secondo la Polizia, i quattro stavano probabilmente preparando altri assalti simili. Tutti hanno precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Per loro è stato chiesto il rinvio a giudizio per il furto dell’auto e il tentato furto aggravato al bancomat.