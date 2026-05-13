BASSANOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
13 Maggio 2026 - 10.29

Bassanese – Giovane attraversa il passaggio a livello con le sbarre abbassate e resta bloccato sui binari: treni fermi

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nel pomeriggio di domenica 10 maggio a Valbrenta, nella frazione di San Nazario, un’autovettura è rimasta bloccata sui binari ferroviari in corrispondenza di un passaggio a livello, provocando l’interruzione temporanea della circolazione ferroviaria sulla linea Bassano del Grappa – Trento.

Secondo quanto ricostruito, un cittadino argentino di 24 anni, residente nella provincia di Roma, avrebbe oltrepassato il passaggio a livello nonostante la segnalazione luminosa attiva e la discesa delle sbarre di sicurezza. Nel tentativo di attraversare i binari, il veicolo è rimasto immobilizzato sulla sede ferroviaria.

La presenza dell’auto sui binari ha reso necessario lo stop del treno regionale in transito, che ha dovuto attendere la rimozione del mezzo per poter proseguire la corsa.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Carabinieri di Romano d’Ezzelino, che hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza dell’area e alla liberazione dei binari, consentendo il ripristino della circolazione ferroviaria.

L’episodio è ora al vaglio delle autorità competenti per gli accertamenti sulle responsabilità e sulla dinamica dei fatti.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Bassanese - Giovane attraversa il passaggio a livello con le sbarre abbassate e resta bloccato sui binari: treni fermi | TViWeb Bassanese - Giovane attraversa il passaggio a livello con le sbarre abbassate e resta bloccato sui binari: treni fermi | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy