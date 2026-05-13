Bassanese – Giovane attraversa il passaggio a livello con le sbarre abbassate e resta bloccato sui binari: treni fermi

Nel pomeriggio di domenica 10 maggio a Valbrenta, nella frazione di San Nazario, un’autovettura è rimasta bloccata sui binari ferroviari in corrispondenza di un passaggio a livello, provocando l’interruzione temporanea della circolazione ferroviaria sulla linea Bassano del Grappa – Trento.

Secondo quanto ricostruito, un cittadino argentino di 24 anni, residente nella provincia di Roma, avrebbe oltrepassato il passaggio a livello nonostante la segnalazione luminosa attiva e la discesa delle sbarre di sicurezza. Nel tentativo di attraversare i binari, il veicolo è rimasto immobilizzato sulla sede ferroviaria.

La presenza dell’auto sui binari ha reso necessario lo stop del treno regionale in transito, che ha dovuto attendere la rimozione del mezzo per poter proseguire la corsa.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Carabinieri di Romano d’Ezzelino, che hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza dell’area e alla liberazione dei binari, consentendo il ripristino della circolazione ferroviaria.

L’episodio è ora al vaglio delle autorità competenti per gli accertamenti sulle responsabilità e sulla dinamica dei fatti.