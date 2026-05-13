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13 Maggio 2026 - 9.36

Incidente tra auto e moto a Villaverla: ferito un 18enne di Caldogno

P.U.
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Incidente stradale nella mattinata di mercoledì 13 maggio a Villaverla, all’incrocio tra via Trieste e via Roma-SP 349. Nello scontro tra un’auto e un motociclo è rimasto ferito un giovane centauro di 18 anni, trasportato in ospedale in codice giallo.

L’incidente si è verificato intorno alle 7:10. Secondo le prime informazioni, R.T., 57enne residente in paese, alla guida di una Volkswagen stava percorrendo via Trieste quando, giunto all’intersezione con via Roma-SP 349, per cause ancora in fase di accertamento avrebbe impegnato l’incrocio entrando in collisione con un motociclo TM.

La moto era condotta da A.T., 18enne residente a Caldogno, che stava transitando lungo la SP 349 in direzione Thiene. L’impatto, particolarmente violento, è avvenuto frontalmente e lateralmente, provocando gravi danni al motociclo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del SUEM 118 che, dopo aver prestato le prime cure al giovane motociclista, lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

I rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico sono stati affidati alla pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino, che sta ora lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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