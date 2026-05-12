Convento ed ex Carcere di San Biagio: Comune di Vicenza e Agenzia del Demanio aprono la manifestazione di interesse per la riqualificazione

Il Comune di Vicenza e l’Agenzia del Demanio hanno pubblicato una manifestazione di interesse finalizzata al recupero e alla valorizzazione del complesso immobiliare del Convento ed ex Carcere di San Biagio, situato nel centro storico della città.

Gli operatori economici interessati potranno presentare le proprie proposte entro il prossimo 31 luglio 2026.

Obiettivi dell’iniziativa

L’iniziativa ha lo scopo di verificare la disponibilità del mercato e le eventuali condizioni per la realizzazione di un intervento di riqualificazione che preveda nuove destinazioni d’uso. Le funzioni ipotizzate riguardano principalmente lo sviluppo di un polo didattico universitario, servizi per studenti e altre attività di carattere culturale, espositivo, ricettivo o di servizio alla cittadinanza, in un’ottica di partenariato pubblico-privato.

Il complesso di San Biagio

Il compendio, risalente al XVI secolo, si estende su una superficie di circa 10.600 metri quadrati e si trova nel centro storico di Vicenza, tra contra Pedemuro San Biagio e il fiume Bacchiglione, a ridosso delle mura duecentesche.

Il complesso comprende:

l’ex carcere giudiziario di San Biagio, di proprietà dello Stato

l’ex convento di San Biagio, di proprietà del Comune di Vicenza

L’originario convento francescano, edificato nella prima metà del Cinquecento, fu profondamente trasformato a partire dalla seconda metà dell’Ottocento per essere adattato a struttura penitenziaria, funzione mantenuta fino al 1986. Nel tempo, demolizioni e nuovi interventi edilizi hanno modificato l’assetto originario, che tuttavia conserva ancora elementi di arte sacra e importanti testimonianze architettoniche e decorative.

Un progetto di rigenerazione urbana

Con questa manifestazione di interesse, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Vicenza, nell’ambito di una collaborazione istituzionale, intendono sondare l’interesse del mercato per un intervento capace di coniugare recupero architettonico, innovazione e sostenibilità, generando valore sociale, culturale ed economico per la città.

Informazioni e documentazione

Per ulteriori dettagli e per consultare la documentazione completa è possibile accedere al seguente link ufficiale:

Manifestazione di interesse per la riqualificazione del Convento ed ex Carcere di San Biagio di Vicenza