Vicenza, il Comune mette a bando due negozi in piazza Matteotti e piazza dei Signori: domande entro il 4 giugno

Il Comune di Vicenza ha pubblicato due avvisi pubblici per la concessione di altrettanti locali commerciali situati in due delle aree più prestigiose del centro storico: piazza Matteotti 14 e piazza dei Signori 22. L’obiettivo dell’amministrazione è individuare attività commerciali “di pregio”, compatibili con il valore storico e culturale degli immobili, entrambi inseriti in complessi monumentali sottoposti a vincoli di utilizzo.

Per entrambe le concessioni viene richiesto l’impegno a garantire l’apertura dell’attività per almeno 230 giorni all’anno.

Il primo avviso riguarda il locale di piazza Matteotti 14, inserito nel complesso del Teatro Olimpico e del Palazzo del Territorio. L’unità immobiliare, situata al piano terra e priva di servizi igienici, ha una superficie catastale di 58 metri quadrati e necessita di interventi di manutenzione. Per questo motivo i partecipanti dovranno allegare all’offerta una relazione tecnica con le opere che intendono realizzare, lavori che saranno comunque soggetti all’autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona, Vicenza e Rovigo.

La concessione avrà durata di nove anni e le offerte dovranno essere presentate al rialzo rispetto al canone annuo minimo fissato in 13 mila euro. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12 di giovedì 4 giugno 2026. Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Vicenza.

Il secondo avviso riguarda invece il locale commerciale di piazza dei Signori 22, situato all’interno della Basilica Palladiana. Attualmente l’immobile è in concessione temporanea al L.R. Vicenza fino al 31 agosto 2026, pertanto il futuro aggiudicatario potrà entrare in possesso degli spazi soltanto dopo tale data.

Il negozio, con una superficie catastale di 29 metri quadrati, dovrà ospitare attività specializzate nel commercio o nella produzione di beni riconducibili a prodotti di lusso. In questo caso la concessione avrà durata di sei anni e le offerte dovranno essere presentate al rialzo rispetto al canone minimo annuo di 8.200 euro.

Anche per questo immobile il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 di giovedì 4 giugno 2026. Tutta la documentazione relativa ai bandi è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Vicenza.