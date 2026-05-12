ATTUALITA'ECONOMIA
12 Maggio 2026 - 10.26

Electrolux dimezza la produzione, 1.700 esuberi su 4.000 addetti

REDAZIONE
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Veneto, 12 maggio 2026 – ll colosso svedese dell’elettrodomestico Electrolux ha annunciato ieri, nel corso di una riunione di Coordinamento nazionale convocata a Venezia, la presenza di 1.700 esuberi su un totale nazionale di circa 4 mila addetti. Lo riferiscono fonti sindacali e lo rilancia Ansa Veneto. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla riduzione di personale. In particolare, è stata annunciata la chiusura dell’impianto di Cerreto d’Esi (Ancona), in cui operano 170 lavoratori.

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