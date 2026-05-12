Tenta di entrare in un locale e lo vandalizza: denunciato



Bassano, 12 maggio 2026 –

Nei giorni scorsi, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa

hanno denunciato un cittadino italiano di 32 anni, residente in città, ritenuto

responsabile del danneggiamento di una vetrina di un bar del centro.

I fatti risalgono alla nottata del 1° maggio, intorno alle 00:20. L’intervento è scaturito grazie al

prezioso senso civico di un residente di via IV^ Armata che, allarmato da forti rumori provenienti dalla strada antistante, ha tempestivamente allertato la Centrale Operativa. L’arrivo della pattuglia dell’Arma è stato immediato. Giunti sul posto, i militari hanno intercettato un giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, in evidente stato di alterazione.

Il trentaduenne presentava ferite alle mani, ma rifiutava tuttavia le cure mediche. Di fronte all’evidenza, l’uomo ha ammesso ai militari di essersi ferito nel tentativo di infrangere la vetrina del locale, ma ha tentato di scaricare le responsabilità dicendo di essere stato spinto a compiere l’azione da un cittadino magrebino, suo conoscente di vista, che si sarebbe dileguato proprio all’arrivo della gazzella. Il rapido sopralluogo dei Carabinieri ha permesso di constatare come la parte destra della vetrata fosse stata ripetutamente colpita con un oggetto contundente. Poco distante, abbandonato in un’aiuola, i militari hanno rinvenuto e individuato l’arma impropria utilizzata per l’atto vandalico: un massiccio palo di delimitazione in ferro, alto circa un metro, sradicato dalla sua base.

Grazie all’attenta acquisizione della testimonianza del cittadino che aveva dato l’allarme e,

soprattutto, alla meticolosa analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, è

emersa inconfutabilmente la verità. Le telecamere hanno immortalato il trentaduenne intento a

compiere l’azione criminosa in totale solitudine, escludendo categoricamente la presenza di

qualsiasi presunto complice straniero, contrariamente a quanto da lui dichiarato per eludere le

indagini. Alla luce degli inequivocabili riscontri, i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno proceduto a deferire l’uomo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato

di danneggiamento.