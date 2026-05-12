BASSO VICENTINO - AREA BERICAEVENTI
12 Maggio 2026 - 12.06

A Noventa Vicentina un incontro su invecchiamento, cura e pari opportunità

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Noventa Vicentina, 12 maggio 2026 – Il Comune di Noventa Vicentina sostiene e patrocina l’importante incontro formativo promosso dall’Istituto Nicolò Rezzara, dedicato ai temi dell’invecchiamento, della cura e delle pari opportunità che si terrà domani dalle ore 9 alle ore 13 presso il Teatro Modernissimo.

“L’iniziativa rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto rivolta a operatori del sociale, volontari, professionisti dei servizi alla persona e a tutti i cittadini interessati ai bisogni emergenti della comunità – spiega il sindaco Mattia Veronese – la partecipazione è libera e gratuita”. Nel corso della mattinata interverranno esperti in ambito neuroscientifico e psicologico nell’ambito del progetto provinciale R.A.D.I.CARE.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

A Noventa Vicentina un incontro su invecchiamento, cura e pari opportunità | TViWeb A Noventa Vicentina un incontro su invecchiamento, cura e pari opportunità | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy