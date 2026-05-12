A Noventa Vicentina un incontro su invecchiamento, cura e pari opportunità

Noventa Vicentina, 12 maggio 2026 – Il Comune di Noventa Vicentina sostiene e patrocina l’importante incontro formativo promosso dall’Istituto Nicolò Rezzara, dedicato ai temi dell’invecchiamento, della cura e delle pari opportunità che si terrà domani dalle ore 9 alle ore 13 presso il Teatro Modernissimo.

“L’iniziativa rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto rivolta a operatori del sociale, volontari, professionisti dei servizi alla persona e a tutti i cittadini interessati ai bisogni emergenti della comunità – spiega il sindaco Mattia Veronese – la partecipazione è libera e gratuita”. Nel corso della mattinata interverranno esperti in ambito neuroscientifico e psicologico nell’ambito del progetto provinciale R.A.D.I.CARE.