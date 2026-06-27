Noventa – Si presenta al Pronto soccorso e prima di andarsene urina in sala d’attesa: 42enne denunciato

Si è presentato al Pronto soccorso in evidente stato di alterazione psicofisica e, una volta dimesso, ha urinato nella sala d’attesa dell’ospedale. Per questo un 42enne è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina.

L’uomo, un 42enne originario di Cologna Veneta, in provincia di Verona, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria al termine degli accertamenti investigativi condotti dai militari dell’Arma.

I fatti risalgono alla notte del 14 giugno scorso. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 42enne si era presentato al Pronto soccorso dell’ospedale di Noventa Vicentina in un evidente stato di alterazione psicofisica dovuto, secondo gli accertamenti, a una precedente assunzione di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario e sottoposto agli accertamenti clinici e alle cure del caso.

L’episodio che ha fatto scattare la denuncia si è verificato al termine delle procedure sanitarie. Al momento delle dimissioni, prima di lasciare definitivamente l’ospedale, il 42enne ha infatti urinato all’interno dell’adiacente sala d’attesa, comportamento ritenuto dai militari contrario alle norme di decenza e al decoro della struttura pubblica.

L’accaduto è stato immediatamente segnalato ai Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina che, attraverso i successivi riscontri investigativi, hanno identificato con certezza il responsabile e proceduto alla sua denuncia all’Autorità giudiziaria.

Come previsto dal principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna o di provvedimento equipollente.