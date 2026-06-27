Vicenza – Espulso nordafricano pericoloso trovato in stazione

Nuova espulsione nell’ambito dei controlli straordinari disposti nell’area della stazione ferroviaria di Vicenza. Nella giornata di oggi la Polizia di Stato ha fermato un cittadino nordafricano di 49 anni, irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti penali, disponendone il trasferimento al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Vicenza durante le attività di controllo e monitoraggio svolte all’interno della “zona a vigilanza rafforzata”, istituita con provvedimento del Prefetto di Vicenza e in vigore fino al prossimo 15 settembre.

Nel corso dei controlli gli operatori hanno identificato il 49enne, cittadino di origine nordafricana, accertando che era privo di un regolare titolo di soggiorno e che risultava gravato da precedenti penali.

L’uomo è stato quindi accompagnato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, dove nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Grazie all’attivazione di una procedura d’urgenza da parte dell’Ufficio Immigrazione, sviluppata in sinergia con la Direzione Centrale dell’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato possibile ottenere in tempi rapidi un posto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia.

Nel corso del pomeriggio il 49enne è stato quindi scortato dagli agenti nella struttura, dove rimarrà in attesa del completamento delle procedure per il rimpatrio nel Paese d’origine.