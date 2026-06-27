Veneto – Tragedia in cava: operaio di 50 anni muore schiacciato da una lastra di marmo, a trovarlo è il figlio

Drammatico infortunio sul lavoro nel pomeriggio di venerdì a Grezzana, nel Veronese, dove un operaio di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una lastra di marmo all’interno di una cava. A fare la tragica scoperta è stato il figlio, che stava lavorando con lui.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata travolta da una lastra di marmo staccatasi improvvisamente durante le lavorazioni, senza lasciargli scampo.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con l’elicottero di Verona Emergenza e un’ambulanza, ma per il 50enne non c’era ormai più nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti degli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera, intervenuti insieme ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Profondo il cordoglio espresso dal segretario della Uil del Veneto, Roberto Toigo.

«Da quanto apprendiamo, è stato trovato per primo dal figlio, che lavorava con lui. Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore in una circostanza così tragica», ha dichiarato il sindacalista.

L’ennesimo incidente mortale riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre le indagini dovranno chiarire le cause che hanno provocato il distacco della pesante lastra di marmo.