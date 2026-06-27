Veneto – Sconosciuto le getta addosso un liquido corrosivo: 32enne ricoverata al Centro ustionati di Padova

Una donna di 32 anni è ricoverata al Centro grandi ustionati di Padova dopo essere stata aggredita da uno sconosciuto che le ha lanciato addosso una sostanza corrosiva, probabilmente acido muriatico. L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 26 giugno a Peseggia di Scorzè, nel Veneziano. La donna ha riportato gravi ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressione si è verificata poco prima delle 22. La 32enne era partita da Mestre per raggiungere l’abitazione dei genitori. Secondo quanto riferito ai Carabinieri, appena scesa dall’auto davanti alla casa di famiglia è stata avvicinata da un uomo mai visto prima che, senza dire nulla, le avrebbe lanciato addosso un liquido corrosivo prima di allontanarsi.

La sostanza ha colpito la donna al collo, alle braccia e in parte al volto, provocandole ustioni che hanno reso necessario il trasferimento al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Padova.

La vittima è ancora sotto choc e, assistita dai medici del Policlinico, non è stata finora in grado di fornire un racconto dettagliato dell’accaduto. Ai militari avrebbe comunque riferito di non conoscere il suo aggressore e di non averlo mai visto prima.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Mestre, che stanno lavorando a tutto campo per identificare il responsabile e chiarire il movente. Gli investigatori stanno verificando le conoscenze della donna, le persone a lei vicine e gli eventi che l’hanno riguardata nelle ultime settimane, senza escludere alcuna ipotesi.

Al momento la 32enne avrebbe escluso di essere nel mirino di qualcuno o di aver ricevuto minacce che possano spiegare un gesto tanto violento. Gli investigatori stanno inoltre cercando eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e possibili testimoni che possano aver visto l’uomo fuggire dopo l’aggressione.