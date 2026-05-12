Bullismo e aggressioni: Daspo per una 16enne

Pafova, 12 maggio 2026 – La Questura di Padova ha disposto 2 daspo “Willy”, nei confronti di una 16enne cittadina marocchina protagonista nell’ultimo periodo di svariati episodi di bullismo e di reati contro la persona e il patrimonio. L’ultimo degli episodi risale allo scorso 5 maggio quando giovane, con una connazionale già nota alle cronache, ha compito un furto di prodotti in una profumeria del centro per centinaia di euro.

La 16enne già ad aprile era stata denunciata per lesioni personali e minacce nei confronti di un a coetanea, aggredita, assieme ad una complice, il 24 marzo nei pressi di un bar del piazzale della Stazione Ferroviaria.a vittima era stata presa a pugni sulla spalla e al capo.

A gennaio, sempre nei pressi dello stesso bar, la 16enne e una coetanea avevano molestato alcuni avventori e minacciato con una bottiglia i titolari.. Pertanto il questore, Marco Odorisio, ha disposto nei suoi confronti l’applicazione di due Daspo “Willy”, vietandole per di 3 anni l’accesso e lo stazionamento all’interno e nelle immediate vicinanze di tutti i locali pubblici e locali di pubblico intrattenimento presenti nei pressi della zona della Stazione Ferroviaria e di Corso del Popolo nonché in tutta l’area del comparto” Piazze” di Padova.

La stessa tipologia di provvedimento era stata adottata anche lo scorso 20 novembre quando era stata emessa il Dacur vietando alla ragazza l’accesso e lo stazionamento all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici della zona del centro commerciale di Piove di Sacco per tre anni. La giovane era stata peraltro indagata per lesioni e rapina in quanto facente parte di un gruppo di una trentina di minorenni che si erano resi protagonisti di svariati episodi di aggressioni fisiche, minacce, furti, rapine e lesioni anche nei confronti di coetanei. ANSA VENETO