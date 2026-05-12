CRONACAVENETO
12 Maggio 2026 - 9.16

Maltempo in Veneto: 90 interventi dei pompieri, particolarmente colpita Verona (FOTO&VIDEO)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Veneto, 12 maggio 2026 – Sono oltre 90 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco in Veneto a causa del maltempo che sta interessando la regione con forti piogge, grandine e raffiche di vento.

Nel dettaglio:

40 interventi a Verona, dove si registrano alberi abbattuti e tetti scoperchiati dal vento e dalla pioggia. Colpita in particolare la città, anche nelle zone centrali;
17 interventi nel veneziano, soprattutto nelle località di San Michele al Tagliamento, Bibione, Caorle e Portogruaro;
14 interventi nel padovano;
13 interventi nel trevigiano;
8 interventi nel vicentino.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate principalmente per la rimozione di alberi e rami pericolanti, prosciugamenti e la messa in sicurezza di coperture danneggiate dal vento.
Attualmente rimangono da eseguire 25 chiamate, relative principalmente ad alberi pericolanti, rimozione di ostacoli e dissesti statici, quasi tutte concentrate nel comune di Verona.
Per supportare il dispositivo di soccorso veronese, nella notte sono state inviate in rinforzo una piattaforma aerea tridimensionale dal comando di Rovigo e un’autopompa dal comando di Vicenza, operative a Verona dalle 22 di ieri sera fino alle 2 di questa mattina.


Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Maltempo in Veneto: 90 interventi dei pompieri, particolarmente colpita Verona (FOTO&VIDEO) | TViWeb Maltempo in Veneto: 90 interventi dei pompieri, particolarmente colpita Verona (FOTO&VIDEO) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy