ALTO VICENTINOEVENTI
12 Maggio 2026 - 11.30

Schio: domani appuntamento per difendersi dalle truffe informatiche

REDAZIONE
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Schio, 12 maggio 2026 – L’Area Alto Vicentino di Confartigianato Imprese Vicenza ha organizzato, per mercoledì 13, un incontro “Difendi la tua impresa”, dedicato alla sicurezza digitale, ormai una sfida quotidiana per ogni imprenditore. Le minacce informatiche, infatti, evolvono rapidamente e colpiscono il cuore delle attività, sfruttando spesso la velocità con cui si gestiscono le comunicazioni e i pagamenti.
L’incontro è in programma alle ore 18.00 nella sede di Schio, in via Campagnola 21, e avrà come ospite il Capitano Francesco Grasso, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Schio. Il Capitano illustrerà le più diffuse tecniche di raggiro, aiutando a riconoscere le insidie del phishing via email e dello smishing tramite SMS, oltre a mettere in guardia dalle manipolazioni telefoniche del vishing e dalla falsificazione dell’identità nota come spoofing. Il tutto con l’obiettivo di fornire agli imprenditori strumenti concreti di difesa.

Sarà un momento di confronto che permetterà di imparare a distinguere una comunicazione legittima da un tentativo di truffa, tutelando così il patrimonio e la serenità dell’impresa attraverso i consigli diretti di chi vigila ogni giorno sulla sicurezza del nostro territorio.

La partecipazione è libera e gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta la conferma di partecipazione. Per informazioni e modalità di adesione: https://www.confartigianatovicenza.it/difendi-la-tua-impresa/

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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