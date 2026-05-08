Vicentino – 23enne non si ferma all’alt nella notte e viene inseguito, aveva un tasso alcolemico choc

Notte movimentata tra Thiene e Sarcedo, dove un giovane automobilista ha tentato di sfuggire a un controllo della Polizia Locale finendo però bloccato dopo un breve inseguimento. Una volta fermato, gli agenti hanno scoperto che guidava con un tasso alcolemico pari a circa quattro volte oltre il limite consentito.

L’episodio è avvenuto durante un posto di controllo serale/notturno effettuato dal Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino nella zona del “Ponte di Ferro” a Thiene. Gli agenti hanno intimato l’alt a un’utilitaria con a bordo il solo conducente, ma il giovane ha ignorato il segnale proseguendo la corsa nel tentativo di allontanarsi.

Ne è nato un inseguimento che si è concluso a Sarcedo, dove la pattuglia è riuscita a raggiungere e fermare il conducente, identificato in A.A., 23enne residente in zona.

Sottoposto al test etilometrico, il giovane è risultato avere un livello di alcol nel sangue di circa quattro volte superiore ai limiti previsti dalla legge.

Per lui sono quindi scattati i provvedimenti previsti: denuncia all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza aggravata dall’accertamento in orario notturno, oltre a diverse sanzioni per le infrazioni commesse durante la fuga, per un totale di 360 euro.

Al 23enne sono stati inoltre decurtati 25 punti dalla patente di guida.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli straordinari del territorio messi in campo dalla Polizia Locale Nordest Vicentino per garantire la sicurezza stradale e contrastare i comportamenti pericolosi alla guida, soprattutto nelle ore notturne.