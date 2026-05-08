CRONACAVENETO
8 Maggio 2026 - 9.47

Paura nei cieli del Rodigino: ultraleggero costretto a un atterraggio d’emergenza

P.U.
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Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Fiesso Umbertiano, in provincia di Rovigo, dove un ultraleggero ha avuto problemi durante la fase di atterraggio, rendendo necessario un intervento di emergenza dei soccorritori.

L’allarme è scattato attorno alle 18.30, con l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Rovigo. Secondo le prime informazioni, il velivolo avrebbe riscontrato difficoltà durante la manovra di discesa, causando una situazione di potenziale pericolo.

Sul posto sono intervenuti anche l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco, l’elisoccorso del Suem 118 e i carabinieri, impegnati nella gestione dell’emergenza e nei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente il pilota sarebbe uscito illeso dall’atterraggio d’emergenza. I sanitari del 118 hanno comunque effettuato gli accertamenti medici direttamente sul posto per verificare le sue condizioni.

Nel frattempo le squadre dei Vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di messa in sicurezza dell’ultraleggero e dell’area interessata, con l’obiettivo di evitare ulteriori rischi e consentire il recupero del mezzo in condizioni di sicurezza.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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