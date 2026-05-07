Arrestato dopo una lite per la gita del figlio: aggredisce l’ex compagna davanti al minore

È stato arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 54 anni residente nella Bassa Padovana, dopo una violenta lite con l’ex compagna avvenuta il 5 maggio in un appartamento di Terrassa Padovana. La scintilla sarebbe stata una discussione legata alla partecipazione del figlio minore a una gita scolastica, ma tra i due ex coniugi i rapporti erano già da tempo tesi e segnati da precedenti episodi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Bovolenta, coordinati dalla Compagnia di Piove di Sacco, l’uomo si sarebbe presentato a casa della donna per prendere il figlio, come previsto dagli accordi. La situazione però sarebbe rapidamente degenerata in un acceso confronto. Nel corso della lite, avvenuta anche alla presenza del minore, l’uomo avrebbe spinto con violenza la donna contro il muro nell’androne del condominio, strappandole poi le chiavi di casa e barricandosi all’interno dell’abitazione.

La donna, riuscita a rientrare successivamente insieme al figlio, avrebbe subito una nuova aggressione. A quel punto ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine. I carabinieri, giunti sul posto, hanno raccolto la testimonianza della vittima e ricostruito la dinamica dei fatti, riscontrando un comportamento aggressivo e non collaborativo da parte dell’uomo anche al loro arrivo.

Il 54enne, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio, è stato arrestato in flagranza. Su disposizione della Procura di Padova è stato inizialmente posto ai domiciliari, misura poi confermata in sede di convalida. Nel corso dell’udienza del 6 maggio, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma tre volte a settimana presso la stazione dei carabinieri di Conselve.

Per la donna, che in passato aveva già sporto denuncia nei suoi confronti, si chiude così un ulteriore episodio di una vicenda familiare segnata da tensioni e violenze ripetute.