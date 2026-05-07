PSG in finale di Champions, notte di caos a Parigi: 127 arresti e 34 feriti dopo gli scontri (video)

di Giuseppe Balsamo

(sotto: i video). Notte di festa ma anche di forte tensione a Parigi dopo la qualificazione del Paris Saint-Germain alla finale di Champions League. Il pareggio per 1-1 contro il Bayern Monaco, dopo il successo dell’andata per 5-4, ha regalato al club francese la seconda finale europea consecutiva, scatenando l’entusiasmo dei tifosi nelle strade della capitale.

I festeggiamenti, però, sono presto degenerati in scontri e disordini in diverse zone della città. Secondo quanto riferito dal prefetto di Parigi Laurent Nuñez a CNews ed Europe 1, sono state arrestate 127 persone nell’area metropolitana parigina, di cui 107 nella sola città di Parigi.

Il bilancio dei tafferugli parla anche di 34 feriti complessivi. Tra questi, 11 civili, uno dei quali in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un mortaio pirotecnico. Feriti lievemente anche 23 agenti di polizia impegnati nelle operazioni di ordine pubblico.

Le immagini dei festeggiamenti hanno mostrato scene di esultanza davanti ai maxi schermi e nelle principali piazze della città, ma anche lanci di fumogeni, cariche e interventi delle forze dell’ordine per contenere i disordini.

Ora l’attenzione si sposta sulla finale di Champions League tra PSG e Arsenal, in programma sabato 30 maggio a Budapest. Il prefetto Nuñez ha assicurato che le autorità adotteranno “la stessa fermezza” vista durante la notte degli scontri, annunciando interventi sistematici contro eventuali episodi di violenza e chiarendo che “non saranno tollerati disordini”.

Il rappresentante delle forze dell’ordine ha inoltre confermato un massiccio piano sicurezza per la finale, esprimendo però perplessità sulla decisione del sindaco di Parigi Emmanuel Grégoire di annunciare unilateralmente una fan zone per seguire la partita. “Di solito ci confrontiamo prima con la prefettura di polizia, questa volta non è successo. Bisognerà capire dove verrà allestita”, ha dichiarato.

Intanto il PSG si prepara all’ultimo atto della competizione europea dopo aver eliminato il Bayern Monaco grazie al successo complessivo ottenuto tra andata e ritorno.