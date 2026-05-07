Monte Berico in diretta su Rai 1: il vescovo Giuliano celebra la Messa trasmessa a livello nazionale

Vicenza – Il Santuario di Monte Berico sarà protagonista della televisione nazionale. Domenica 10 maggio 2026, alle ore 10.55, la Messa presieduta dal vescovo Giuliano verrà trasmessa in diretta su Rai 1, portando uno dei luoghi simbolo della spiritualità veneta nelle case di tutta Italia.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Anno Giubilare Mariano e punta a valorizzare ulteriormente il Santuario, meta di pellegrinaggi costanti da tutto il Veneto e, in diverse occasioni, anche dall’estero.

Un momento di grande visibilità per il Santuario

La celebrazione televisiva rappresenta un evento di forte rilievo per Monte Berico, punto di riferimento religioso e culturale del territorio vicentino. La Messa domenicale sarà presieduta dal vescovo Giuliano e trasmessa in diretta nazionale, offrendo un’occasione di grande visibilità per il Santuario e per la comunità che lo frequenta.

La musica liturgica affidata alla Schola Poliphonica

L’animazione musicale della celebrazione sarà curata dalla Schola Poliphonica Monte Berico, diretta dal maestro Silvia Fabbian, con l’accompagnamento all’organo del maestro Luca Boaria. Un contributo musicale che accompagnerà la liturgia in uno dei momenti più seguiti della programmazione religiosa domenicale.

Modifiche agli orari delle celebrazioni

Per consentire le operazioni tecniche e organizzative necessarie alla diretta televisiva, il calendario delle Messe in basilica subirà alcune variazioni nei giorni precedenti e successivi alla trasmissione.

In particolare, le celebrazioni previste saranno così articolate:

Venerdì 8 maggio : Messe alle 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 e 18.00

: Messe alle 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 e 18.00 Sabato 9 maggio : Messe alle 7.00, 17.00 e 18.00

: Messe alle 7.00, 17.00 e 18.00 Domenica 10 maggio: Messe alle 7.00, 8.00, 16.00, 17.00, 18.00 e 19.00

Le altre celebrazioni previste nei giorni interessati saranno invece ospitate in sedi alternative: venerdì nella Cappella del Convento, mentre sabato e domenica in Penitenzieria.

Accesso regolato per la diretta televisiva

La partecipazione dei fedeli alla Messa trasmessa su Rai 1 sarà libera, ma l’accesso alla basilica sarà regolamentato per esigenze organizzative e televisive. L’ingresso sarà consentito dalle 9.30 alle 10.30, in modo da garantire il corretto svolgimento delle operazioni di preparazione e ripresa.

L’evento rappresenta un’occasione significativa per coniugare tradizione religiosa e comunicazione televisiva, portando Monte Berico sotto i riflettori di una platea nazionale.