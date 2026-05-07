CALCIO UNIVERSALE, A SOVIZZO LA PRIMA RASSEGNA NAZIONALE: LO SPORT INCLUSIVO DIVENTA REALTÀ

di Elisa Santucci

Ne avevamo già parlato a novembre, e ora la disciplina si è concretizzata: a Sovizzo, nel Vicentino, prende forma il Calcio Universale, una nuova realtà sportiva inclusiva che ha visto pochi giorni fa la sua prima rassegna nazionale. Un risultato significativo per il territorio e per il progetto promosso da Universal Sport di Sovizzo, che si conferma pioniere di un modello sportivo innovativo.

L’evento si è svolto nei giorni 25 e 26 aprile 2026, tra Sovizzo e Montecchio Maggiore, rappresentando un momento storico per la diffusione dello sport inclusivo in Italia. La manifestazione ha segnato infatti la prima presentazione ufficiale a livello nazionale del Calcio Universale EISI, disciplina sviluppata secondo le linee guida dell’Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI), riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico come Ente di Promozione Paralimpica.

Il progetto, da anni impegnato nella promozione dello sport accessibile, punta a favorire la partecipazione di persone con e senza disabilità, valorizzando l’attività sportiva come strumento di inclusione sociale, autonomia e condivisione. L’iniziativa rappresenta quindi non solo un evento sportivo, ma anche un passo importante verso una nuova idea di pratica calcistica aperta e senza barriere.