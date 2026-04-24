CAFFÉ CON GIACOMO A PARCO QUERINI: DAI NUOVI PROGETTI PER ASTICHELLO E PARCO DELLA PACE ALLE GRANDI MOSTRE SULL’EUROPA IN BASILICA PALLADIANA

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai torna a confrontarsi con i cittadini nella rubrica “Caffè con Giacomo”, che oggi si svolge nelle serre restaurate di Parco Querini, recentemente inaugurate e affidate alla gestione di Agendo insieme a ragazzi con sindrome di Down.

Durante l’incontro si è parlato anche del futuro delle aree verdi cittadine: dal Parco Querini al vicino Parco Astichello, per il quale l’amministrazione sta lavorando a un progetto di rilancio che prevede un sentiero ciclopedonale fino a Monticello Conte Otto, la valorizzazione delle acque, un nuovo modello di governance e la possibile realizzazione di un chiosco.

Ampio spazio anche al Parco della Pace, una vasta area naturale di 63 ettari: qui è previsto un chiosco stabile, mentre per l’estate sarà comunque attivo un punto di ristoro temporaneo. L’amministrazione ha inoltre annunciato un percorso di confronto con i cittadini per definire ulteriori migliorie.

Infine, lo sguardo si è spostato sulla cultura e sui grandi eventi dei prossimi anni. In programma tre importanti mostre alla Basilica Palladiana, dedicate al tema dell’Europa attraverso i rapporti artistici tra Italia, Germania, Francia e Spagna, con opere di artisti che hanno contribuito alla costruzione dell’identità europea.

Un progetto culturale che coinvolgerà anche le associazioni del territorio, tra teatro, spettacoli classici e iniziative diffuse. «Una città che suonerà come uno spartito unico», ha sottolineato il sindaco, immaginando una Vicenza sempre più armonica tra cultura, natura e partecipazione civica.