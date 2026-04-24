Parco della Pace, bando per l’Hangar 1: arrampicata indoor, eventi e spazio ristoro nel progetto

Prende forma il futuro dell’Hangar 1 al Parco della Pace, destinato a diventare un nuovo polo dedicato allo sport e alla socialità. L’immobile sarà trasformato in una palestra di arrampicata indoor, ma ospiterà anche eventi, attività culturali e sociali, oltre a un’area dedicata alla ristorazione.

Il progetto è stato illustrato oggi dall’assessore Leone Zilio, alla presenza del presidente del Club Alpino Italiano sezione di Vicenza, Maurizio Dalla Libera. Contestualmente è stata annunciata la pubblicazione del bando per la concessione in uso dell’Hangar 1, prevista per 9 anni con possibilità di rinnovo per altri 9.

«Con la pubblicazione di questo bando – ha detto l’assessore Zilio – l’amministrazione comunale compie un nuovo importante passo verso la valorizzazione di tutte le funzioni del Parco della Pace, introducendo peraltro una palestra di arrampicata indoor, struttura che mancava in città malgrado i tantissimi vicentini appassionati di questa attività».

L’obiettivo dichiarato è completare il progetto della Porta Est entro la fine del mandato, con l’assegnazione anche degli spazi dell’aerostazione alle associazioni coinvolte nella nascita del parco e con l’idea di sviluppare nell’Hangar 3 un’area polifunzionale per eventi, incontri e attività culturali.

Soddisfazione anche dal CAI: «Il Club alpino italiano – ha commentato Dalla Libera – annovera tra le proprie discipline l’arrampicata sportiva. Ritiene pertanto molto valida la decisione del Comune di destinare uno spazio indoor a questa attività, assegnandolo a un’impresa di professionisti. In città non esiste ancora una struttura di questo tipo, utile ad allenarsi durante i mesi invernali e per fare pratica in sicurezza prima di uscire in ambiente».

Il bando, che sarà pubblicato a breve sul sito del Comune di Vicenza, arriva dopo un’indagine di mercato che ha registrato sei manifestazioni di interesse per l’Hangar 1. La giunta ha quindi incaricato il direttore del settore Patrimonio, Ambiente e Capitale Naturale, Piero Pelizzaro, di avviare la procedura pubblica.

Chi si aggiudicherà la concessione dovrà destinare gli spazi principalmente all’arrampicata indoor, ma anche a eventi culturali, attività educative e iniziative per le famiglie. All’interno sarà inoltre ospitato il Museo del Volo, che verrà allestito dal Comune, insieme a un’area ristoro.

Prima dell’apertura, l’immobile sarà concesso gratuitamente per quattro mesi al gestore, che dovrà realizzare a proprie spese gli interventi necessari. Il progetto dovrà includere aree per arrampicata boulder e con corda, spazi per adulti e bambini, zona fitness, area famiglie, reception, uffici, servizi e spogliatoi.

L’attività dovrà essere garantita per almeno 230 giorni all’anno, con accesso continuo anche alla parte ovest dove sorgerà il Museo del Volo. Il Comune potrà utilizzare gratuitamente l’intero Hangar 1 per almeno 10 giorni all’anno, per iniziative condivise con il concessionario.

In attesa del completamento della rete fognaria in strada Sant’Antonino, l’amministrazione contribuirà ai costi per lo smaltimento dei reflui, attualmente gestiti tramite una vasca a tenuta da 20 metri cubi.

Il canone base fissato è di 57 mila euro annui. L’assegnazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il 30% del punteggio sarà legato all’offerta economica, il restante 70% alla qualità del progetto di gestione e adeguamento degli spazi.