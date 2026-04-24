Cornedo, uomo ubriaco precipita da un ponte: è grave

Intervento dei soccorsi nella tarda serata di ieri a Cornedo Vicentino, dove un uomo è precipitato da un ponte finendo sulle rocce sottostanti.

L’episodio si è verificato intorno alle 22.50 in via Alcide De Gasperi, all’altezza del ponte sul Torrente Agno. L’uomo di circa 50 anni, L.H. di origini indiane, privo di documenti al momento dell’intervento, è caduto da un’altezza stimata di almeno cinque metri.

Nell’impatto ha riportato un trauma cranico in sede occipito-parietale. Il paziente è stato trovato in stato di abuso etilico, mentre i parametri vitali e gli altri distretti corporei risultavano complessivamente stabili.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza per ulteriori accertamenti e monitoraggio. Restano da chiarire le circostanze della caduta.