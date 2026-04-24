Il rifugio Fraccaroli diventa protagonista in tv: Dmax segue i lavori sul Carega con ‘Falegnami ad alta quota’

Il rifugio Fraccaroli diventa set televisivo. Nei giorni scorsi, infatti, le telecamere di DMAX hanno raggiunto il Carega per documentare uno dei cantieri più impegnativi dei prossimi anni, che sarà protagonista della trasmissione Falegnami ad alta quota.

Al centro del programma c’è la squadra della Legno House di Caldonazzo, guidata dai fratelli Giovanni Curzel e Paolo Curzel, affiancati da una quindicina di operai e con alle spalle una lunga tradizione familiare nel lavoro del legno ad alta quota.

Il rifugio Fraccaroli, a oltre 2200 metri, sarà interessato da un importante intervento di ristrutturazione che prenderà il via a fine estate 2026. Il progetto prevede l’ampliamento della struttura per migliorare spazi come cucina, servizi e camere, oltre al rifacimento completo del tetto, dei solai e degli interni.

Una delle sfide principali riguarda la gestione delle risorse, in particolare dell’acqua: in quota non esistono approvvigionamenti costanti, motivo per cui verrà realizzato un sistema evoluto di raccolta e riutilizzo delle acque piovane, con cisterne e cicli di recupero.

Determinante anche l’aspetto logistico. Gran parte dei materiali verrà trasportata con l’elicottero – per un totale stimato di oltre 100 ore di volo – e perfino la gru sarà montata direttamente in quota. Il cantiere si svilupperà in più fasi: l’obiettivo è completare l’esterno entro l’autunno 2026 e proseguire con gli interni nella stagione successiva, per una durata complessiva di circa una stagione e mezza.

Le riprese racconteranno non solo le lavorazioni, ma anche la quotidianità degli operai, impegnati per giorni in montagna tra condizioni meteo variabili, ritmi intensi e un ambiente complesso da gestire.

Il Carega e il Fraccaroli diventano così protagonisti di una narrazione televisiva che unisce artigianato, ingegneria e vita in alta quota, portando sullo schermo un lavoro poco conosciuto ma fondamentale per la montagna.