15 Aprile 2026 - 10.49
A BOLZANO VICENTINO NUOVA PASSERELLA SULLA ROGGIA TERGOLA: STRUTTURA IN ACCIAIO PER MAGGIORE SICUREZZA
A Bolzano Vicentino prenderà forma un intervento da circa 200 mila euro per la messa in sicurezza della passerella ciclopedonale sulla roggia Tergola, un’opera resa necessaria a causa di problemi di portanza della struttura esistente. Il progetto dell’amministrazione prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento in acciaio, più resistente e duraturo nel tempo, con una larghezza di due metri pensata per garantire il passaggio in sicurezza soprattutto degli studenti diretti a scuola.