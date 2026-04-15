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15 Aprile 2026 - 10.49

A BOLZANO VICENTINO NUOVA PASSERELLA SULLA ROGGIA TERGOLA: STRUTTURA IN ACCIAIO PER MAGGIORE SICUREZZA

Elisa Santucci
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A Bolzano Vicentino prenderà forma un intervento da circa 200 mila euro per la messa in sicurezza della passerella ciclopedonale sulla roggia Tergola, un’opera resa necessaria a causa di problemi di portanza della struttura esistente. Il progetto dell’amministrazione prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento in acciaio, più resistente e duraturo nel tempo, con una larghezza di due metri pensata per garantire il passaggio in sicurezza soprattutto degli studenti diretti a scuola.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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