L’imprenditore vicentino Filippi sequestrato e rapinato nella notte

Rapina nella notte con tanto di sequestro di persone. È capitato all’ex senatore della Lega Nord Alberto Filippi, imprenditore vicentino, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo hanno sorpreso al rientro nella sua villa di Arcugnano (Vicenza) e lo hanno tenuto sequestrato per circa un’ora. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 23.00 di venerdì sera. I banditi, secondo le prime ricostruzioni, sono sbucati da un cespuglio, armati di pistola e incappucciati, hanno percosso Filippi mentre stava parcheggiando l’auto in garage e lo hanno portato all’interno dell’abitazione, dove c’erano la moglie e le figlie piccole. Qui i malviventi hanno preso l’imprenditore e lo hanno portato a forza in un’altra stanza, rubando orologi di pregio, del valore di alcune centinaia di migliaia di euro, e delle borse. Il bottino è ancora da quantificare ma si aggirerebbe su alcuni milioni di euro.