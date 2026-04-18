Basso Vicentino – Giovane allevatore caricato da una mucca: è grave

Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Sossano, in via Cà Berta. Intorno alle 12, un allevatore di circa 30 anni è stato caricato da una mucca mentre si trovava all’interno della stalla.

L’uomo ha riportato un importante trauma toracico ed è apparso subito in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118, con l’eliambulanza, che ha provveduto al trasporto d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.