VICENTINO – Fuga di gas, evacuate 12 famiglie: strada chiusa per ore

Una fuga di gas ha reso necessaria questa mattina l’evacuazione di una palazzina in via Verona a Cassola. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 e ha coinvolto una dozzina di appartamenti, per un totale di circa venti residenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Vicenza, con una squadra partita dal distaccamento di Bassano del Grappa, che ha individuato la perdita di metano grazie a strumentazioni specifiche. In via precauzionale è stata disposta l’evacuazione dello stabile e gli ambienti sono stati messi in sicurezza.

Durante le operazioni, svolte con il supporto della polizia locale, la viabilità in via Verona è stata temporaneamente interdetta per consentire l’intervento dei tecnici e le operazioni di bonifica. Presenti anche gli operatori del Suem 118, che hanno preso in carico due persone fragili per accertamenti sanitari.

L’intervento è durato circa tre ore. Una volta ripristinate le condizioni di sicurezza, i residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. Non si registrano feriti.