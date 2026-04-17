Vicenza – A Villa Lattes un incontro pubblico per difendersi dalle truffe sempre più sofisticate

Le truffe non sono più episodi isolati, ma un fenomeno sempre più diffuso e complesso che colpisce cittadini di ogni età attraverso strumenti di uso quotidiano come telefono, smartphone ed e-mail. Con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e fornire strumenti concreti di difesa, lunedì 20 aprile alle ore 20:00 a Villa Lattes si terrà l’incontro pubblico “Sapere per non cadere nella rete delle truffe”.

L’iniziativa è organizzata da I.P.A. Vicenza in collaborazione con i comitati di quartiere e punta a offrire ai cittadini esempi pratici e consigli utili per riconoscere e prevenire i raggiri più diffusi.

Durante la serata interverranno il consigliere comunale della città di Vicenza Nicolò Naclerio e l’ex Commissario della Polizia di Stato Roberto Minervini, che illustreranno dinamiche e tecniche utilizzate dai truffatori, con particolare attenzione ai casi più frequenti: messaggi bancari falsi, telefonate fraudolente e raggiri online ai danni delle persone più fragili.

«Viviamo in un contesto completamente cambiato rispetto a pochi anni fa – ha spiegato Naclerio – oggi le truffe entrano direttamente nelle nostre case attraverso messaggi e chiamate apparentemente credibili. È fondamentale informare e creare consapevolezza».

Nel corso dell’incontro verranno presentati anche casi reali, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a riconoscere i segnali d’allarme e a non cadere nei tranelli più comuni.

«Una persona informata è più difficile da truffare – ha aggiunto Naclerio – e iniziative come questa devono diventare un patrimonio condiviso della comunità».

L’appuntamento è a ingresso libero ed è aperto a tutta la cittadinanza.