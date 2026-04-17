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17 Aprile 2026 - 21.54

Vicentino, schianto tra auto e moto: muore un 23enne

REDAZIONE
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Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Creazzo, al confine con Sovizzo, dove un motociclista di 23 anni ha perso la vita in uno scontro con un’auto. Il dramma si è consumato intorno alle 18 in viale Industria, nei pressi di un distributore di carburante.

Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura e la moto si sono scontrate violentemente. L’impatto è stato devastante e il giovane è finito a terra in condizioni disperate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: il 23enne è deceduto sul posto. Presenti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale Terre del Retrone, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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