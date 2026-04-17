Il cantante D4vd arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di omicidio di una ragazza adolescente

Il cantante statunitense D4vd, nome d’arte di David Anthony Burke, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una ragazza adolescente scomparsa lo scorso anno. La notizia è stata confermata dalle autorità di Los Angeles, dove è in corso un’indagine che ha già assunto contorni complessi e altamente mediatici.

Secondo quanto riferito dalla polizia, il 21enne è finito al centro di un’inchiesta del gran giurì per il presunto omicidio di Celeste Rivas Hernandez, i cui resti sono stati rinvenuti lo scorso settembre all’interno di una Tesla a lui riconducibile. L’artista è attualmente detenuto senza possibilità di cauzione e il caso sarà presentato all’ufficio del procuratore distrettuale nei prossimi giorni.

Le autorità avevano già avviato da mesi accertamenti dopo il ritrovamento del corpo della giovane, avvenuto l’8 settembre in un deposito di veicoli rimossi a Hollywood. A far scattare l’allarme era stata la segnalazione di un forte odore proveniente dal mezzo. All’interno del veicolo, intestato a un indirizzo collegato all’artista in Texas, gli investigatori avrebbero rinvenuto resti umani in avanzato stato di decomposizione.

Il medico legale della contea ha riferito che la causa della morte non è stata immediatamente determinata e che la vittima potrebbe essere deceduta diverse settimane prima del ritrovamento. Per mesi il caso è stato trattato come un’indagine per omicidio, pur in assenza di accuse formali.

In una dichiarazione diffusa dai legali di Burke, la difesa ha respinto ogni accusa: “Le prove dimostreranno che David Burke non ha ucciso Celeste Rivas Hernandez e non è stato la causa della sua morte”. Gli avvocati hanno inoltre sottolineato che non sarebbe ancora stato emesso alcun atto d’accusa formale da parte di una giuria.

La vicenda ha suscitato grande attenzione negli Stati Uniti, anche per le circostanze inquietanti del ritrovamento e per il legame tra la giovane vittima e il cantante. Le indagini hanno incluso anche l’audizione di testimoni e la raccolta di documentazione riservata, successivamente secretata da un giudice per tutelare le fasi investigative.

Nel frattempo, emergono dettagli sulla vita della vittima, descritta come una quattordicenne residente in California, scomparsa nell’aprile 2024. La sua famiglia aveva denunciato più volte la scomparsa, mentre gli investigatori stanno ricostruendo i suoi ultimi spostamenti.

Il caso ha avuto anche un forte impatto sulla carriera dell’artista, che nei mesi successivi al ritrovamento del corpo ha annullato il tour mondiale e sospeso ogni attività pubblica.

Le autorità di Los Angeles hanno annunciato che ulteriori dettagli verranno resi noti dopo la presentazione del caso all’ufficio del procuratore distrettuale.