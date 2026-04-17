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17 Aprile 2026 - 11.14

Veneto – Mestre, tragedia in viale Vespucci: anziano ciclista investito e ucciso da un’auto

REDAZIONE
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Drammatico incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì in viale Vespucci, a Mestre, dove un uomo di 87 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

L’impatto è avvenuto intorno a mezzogiorno, per cause ancora in fase di accertamento. L’anziano, residente a Mestre, è stato sbalzato a terra in seguito allo schianto riportando gravi traumi.

Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari del Suem, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il reparto Motorizzato della Polizia Locale di Venezia, che ha eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.

La ricostruzione dei fatti è ora al vaglio degli investigatori, che hanno informato l’autorità giudiziaria. Non si esclude che vengano disposti ulteriori approfondimenti tecnici sul veicolo coinvolto e sulla posizione del conducente, oltre agli eventuali accertamenti medico-legali sulla salma.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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