Marostica, donna travolta da uno scooter mentre attraversa: è in gravi condizioni

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Marostica, in via Nonis 64, all’altezza della zona di fronte alla macelleria Fontana. Una donna di 80 anni, residente a Bassano del Grappa, è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada in sella alla propria bicicletta.

Secondo le prime informazioni, l’impatto è stato particolarmente violento. La donna, indicata con le iniziali G.A., è stata soccorsa immediatamente e trasportata in ospedale.

Le sue condizioni sono apparse da subito serie: ha riportato un trauma cranico, diverse contusioni e alcune ferite superficiali. Gli accertamenti successivi, tra cui una TAC, hanno evidenziato anche un sanguinamento legato a fratture del bacino.

Vista la gravità del quadro clinico, la paziente è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Vicenza, dove si trova ricoverata in terapia intensiva.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.