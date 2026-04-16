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16 Aprile 2026 - 16.40

Marostica, donna travolta da uno scooter mentre attraversa: è in gravi condizioni

REDAZIONE
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Grave incidente stradale nel pomeriggio a Marostica, in via Nonis 64, all’altezza della zona di fronte alla macelleria Fontana. Una donna di 80 anni, residente a Bassano del Grappa, è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada in sella alla propria bicicletta.

Secondo le prime informazioni, l’impatto è stato particolarmente violento. La donna, indicata con le iniziali G.A., è stata soccorsa immediatamente e trasportata in ospedale.

Le sue condizioni sono apparse da subito serie: ha riportato un trauma cranico, diverse contusioni e alcune ferite superficiali. Gli accertamenti successivi, tra cui una TAC, hanno evidenziato anche un sanguinamento legato a fratture del bacino.

Vista la gravità del quadro clinico, la paziente è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Vicenza, dove si trova ricoverata in terapia intensiva.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.

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