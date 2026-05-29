Schianto nella notte, muore un 48enne: auto si ribalta in un fossato

Tragedia nella tarda serata di giovedì 28 maggio ad Asolo, in provincia di Treviso, dove un uomo di 48 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale lungo via Castellana. La vittima è Giampaolo Rossi, residente a Fonte, che stava rientrando a casa dal lavoro.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30 alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Treviso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una Opel Astra quando, durante una manovra di sorpasso all’altezza del civico 38, sarebbe entrato in contatto con un’altra vettura condotta da un 29enne di Castelcucco. Dopo l’urto, l’auto ha perso il controllo, è uscita di strada e si è ribaltata più volte, terminando la corsa capovolta in un fossato contro un muro laterale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Asolo con cinque operatori e un mezzo di soccorso. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e, utilizzando cesoie e divaricatori, hanno lavorato per consentire al personale sanitario del Suem 118 di raggiungere il conducente incastrato nell’abitacolo.

Presenti anche ambulanza, automedica ed elicottero del Suem, ma per il 48enne non c’è stato nulla da fare: medico e infermieri hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Illeso invece il giovane automobilista coinvolto nell’incidente, risultato negativo all’alcoltest.

I carabinieri della stazione di Asolo hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo con precisione la dinamica del sinistro anche attraverso testimonianze e immagini delle telecamere presenti nella zona. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Castelfranco Veneto, a disposizione della Procura di Treviso.