Giovane tenta di lanciarsi da un viadotto: salvato dai Carabinieri

BELLUNO, 28 MAGGIO – Dei Carabinieri hanno salvato un giovane che stava per lanciarsi da un viadotto sul fiume Piave. I militari, allertati da un passante, hanno dapprima cercato di dissuaderlo con il dialogo e poi sono intervenuti bloccandogli un braccio e traendolo in salvo prima di affidarlo alle cure del personale sanitario. Grazie alla segnalazione di un cittadino e al coraggio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Feltre, un giovane è stato letteralmente afferrato nel vuoto mentre tentava di togliersi la vita dal ponte sul fiume Piave, in località Fener. Il tutto è accaduto la scorsa notte intorno all’una e mezza. Oggi è arrivato anche il plauso del Presidente Stefani. “Desidero esprimere il più sincero ringraziamento ai carabinieri intervenuti la scorsa notte a Setteville, nel Bellunese, per il coraggio, la prontezza e la grande umanità dimostrati nel salvare un giovane che aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita. Grazie alla loro lucidità e alla capacità di instaurare un dialogo in un momento drammatico, è stata evitata una tragedia”.