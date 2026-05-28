Francia nella morsa del caldo estremo: record storici e allerta diffusa per l’ondata di calore (in una scuola 52°)

La Francia sta vivendo un’intensa ondata di calore precoce con valori definiti “estremi rispetto alla norma”, che in alcune zone potrebbero toccare i 40°C nei prossimi giorni. Una situazione eccezionale che sta già facendo registrare record e disagi diffusi su gran parte del territorio.

A Bordeaux, mercoledì 27 maggio, si è registrata una temperatura massima di 36,4°C, un valore che ha superato un record storico che resisteva da 104 anni sulle rive della Garonna. La città è tra le più colpite dall’afa: alle fermate degli autobus i cittadini cercano riparo come possono, tra ventilatori portatili e zone d’ombra, mentre ciclisti e pedoni affrontano condizioni di forte difficoltà sulle strade rese roventi dal sole.

«Anche la strada è rovente, si sta sciogliendo e sta diventando scivolosa. Bisogna stare attenti, non è il clima ideale per andare in bicicletta», ha raccontato un ciclista ai media francesi, descrivendo una situazione percepita come sempre più estrema.

Secondo le previsioni, il picco dell’ondata di calore potrebbe essere raggiunto già giovedì, con punte fino a 40°C in diverse aree del Paese, un evento ritenuto senza precedenti per il mese di maggio.

Allerta diffusa: 17 dipartimenti in arancione

A partire da giovedì a mezzogiorno, 17 dipartimenti francesi saranno in allerta arancione per ondata di calore, tra cui Parigi, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne, oltre ai 13 dipartimenti occidentali già inseriti nel livello di vigilanza.

Parallelamente, quattro dipartimenti sono stati posti in allerta gialla per temporali, mentre altri trenta — dalla Normandia ai Pirenei — restano in allerta gialla per il caldo. Una situazione particolarmente delicata anche perché coincide con gli esami di maturità professionale, che si stanno svolgendo in queste ore.

Gli esperti parlano di condizioni eccezionali. «Le zone più esposte saranno la regione mediterranea, la Linguadoca-Rossiglione e gran parte del sud-ovest. Questa ondata si distingue sia per l’arrivo precoce sia per le temperature estremamente sopra la norma, con scarti superiori ai 15°C», ha spiegato Alix Roumagnac, presidente di Predict Services, società collegata a Météo-France.

Scuole chiuse e disagi interni

Le alte temperature stanno avendo conseguenze anche sulla vita quotidiana e sulle strutture pubbliche. A Soustons, nei Landes, una scuola elementare resterà chiusa nei pomeriggi di giovedì e venerdì per proteggere gli studenti dal caldo estremo, dopo che all’interno dell’edificio sono stati registrati picchi fino a 53°C.

Martedì, nella scuola elementare Isle-Verte, la temperatura esterna aveva già superato i 30°C, ma all’interno dei corridoi si sono raggiunti livelli ancora più elevati. Secondo il primo vicesindaco Florian Deygas, si è verificato anche un caso di svenimento e vomito tra gli alunni, con le condizioni aggravate da una lunga copertura vetrata lungo l’edificio, responsabile dell’accumulo di calore.

Le autorità invitano alla massima prudenza, raccomandando di restare al fresco e idratarsi costantemente mentre il Paese affronta una delle ondate di calore più intense e precoci degli ultimi anni.