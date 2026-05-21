Brennero chiuso per protesta il 30 maggio: previsto caos. Traffico deviato per 480 chilometri

Il blocco del Brennero previsto per il 30 maggio a causa di una manifestazione ambientalista sul versante austriaco rivoluzionerà il traffico transalpino, con una maxi-deviazione obbligata attraverso Tarvisio e Salisburgo e pesanti ripercussioni sulla viabilità.

L’annuncio arriva dal Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano, che ha definito le misure straordinarie per affrontare quella che si preannuncia come una giornata critica da bollino nero lungo l’asse del Brennero.

Il percorso alternativo previsto per attraversare le Alpi sarà molto più lungo del normale: invece dei circa 380 chilometri che separano Verona da Rosenheim, in Baviera, gli automobilisti dovranno percorrerne circa 480 passando per l’autostrada A10 dei Tauri, Salisburgo e Tarvisio tramite il cosiddetto itinerario “Corvette”, attivato dalle autorità tedesche e austriache.

Previsti tempi di percorrenza notevolmente più lunghi a seconda delle condizioni del traffico.

Particolarmente complicata la situazione per i mezzi pesanti: sarà infatti impossibile transitare attraverso la val Venosta e il passo Resia, percorso sconsigliato anche per il traffico leggero. Le autorità invitano quindi a evitare viaggi lungo questa direttrice nella giornata del 30 maggio.

Per fronteggiare i forti disagi attesi sulla rete stradale provinciale, il Commissario del Governo di Bolzano ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi il 27 aprile, il 6 maggio e il 14 maggio per definire le misure operative necessarie a garantire sicurezza e gestione della viabilità.

Tra i provvedimenti adottati figura l’obbligo, per tutti i veicoli, di uscita dall’autostrada A22 allo svincolo di Vipiteno dalle 10.30 alle 20.00.

Per i mezzi pesanti scatterà inoltre il divieto di circolazione dalle 7.00 alle 20.00 sia sulla viabilità ordinaria provinciale sia sull’A22 in direzione nord, ad eccezione delle categorie esentate indicate nell’ordinanza commissariale.

Anche la Strada Statale 12 del Brennero potrebbe subire ulteriori limitazioni al traffico verso nord in caso di necessità straordinarie.

Per tutta la giornata del 30 maggio sarà attivo il Comitato Operativo per la Viabilità, incaricato di coordinare gli interventi e gestire l’emergenza legata al traffico stradale e autostradale.