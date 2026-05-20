Castelgomberto, promossa la raccolta rifiuti: cittadini soddisfatti del nuovo sistema tra Ecocentro H24 e app Petra

Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti introdotto dal 1° gennaio a Castelgomberto, che prevede la possibilità di scelta tra il porta a porta su prenotazione tramite l’app Petra e il conferimento presso l’ecocentro H24, raccoglie il consenso dei cittadini. È quanto emerge dall’indagine di gradimento promossa da Agno Chiampo Ambiente, realizzata nel mese di aprile 2026 dall’Istituto Ixè su un campione di 345 casi, con l’obiettivo di valutare la percezione degli utenti rispetto al nuovo modello di conferimento.

L’analisi, condotta attraverso l’app Petra e rilevatori presenti all’ecocentro, restituisce un quadro complessivamente positivo: i cittadini si dichiarano ben informati, riconoscono la chiarezza delle comunicazioni ricevute e valutano favorevolmente la nuova organizzazione del servizio.

Uno dei dati più significativi riguarda il livello di informazione: l’87% degli intervistati afferma di essere informato sul nuovo sistema. Anche la chiarezza delle informazioni è valutata positivamente dall’85% degli intervistati, con un voto medio pari a 7,7 su 10. I principali canali informativi sono stati i materiali recapitati a casa, le assemblee pubbliche e il sito del Comune o del gestore del servizio.

Molto positiva anche la percezione del nuovo sistema nel suo complesso, che raccoglie il 79% di valutazioni positive. Il livello di soddisfazione generale raggiunge un voto medio di 7,2 su 10, confermando una buona accoglienza da parte della comunità. Tra gli aspetti più apprezzati emergono la possibilità di conferire in orari più flessibili rispetto al passato e una migliore gestione delle attività domestiche.

Particolarmente significativo il gradimento per l’Ecocentro H24: gli utenti che lo hanno utilizzato esprimono valutazioni elevate soprattutto per la libertà di scelta dell’orario, che ottiene un voto medio di 9,6, seguita dalla disponibilità dei contenitori, dalla semplicità d’uso dei press container e dalla facilità di accesso all’area.

Anche l’app Petra, utilizzata da chi ha scelto il porta a porta su prenotazione, non evidenzia particolari criticità: quasi otto cittadini su dieci dichiarano di non aver mai avuto problemi tecnici. Positivo anche il dato relativo agli over 65, con il 73% che afferma di non aver mai riscontrato difficoltà nell’utilizzo dell’app.

Un ulteriore elemento emerso riguarda la prospettiva futura: una quota significativa degli intervistati confermerebbe la modalità scelta o si dichiara disponibile a mantenerla con piccoli aggiustamenti, segnale che il nuovo sistema è stato compreso e sta entrando progressivamente nelle abitudini quotidiane.

«L’indagine ci restituisce un segnale incoraggiante – dichiara Agno Chiampo Ambiente –. Il cambiamento nelle modalità di raccolta richiede sempre attenzione, informazione e collaborazione da parte di tutti. I dati ci dicono che i cittadini di Castelgomberto hanno risposto in modo positivo e consapevole. Continueremo a monitorare il servizio e ad ascoltare le segnalazioni, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza e la qualità della raccolta».

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. «I dati rilevati da Agno Chiampo Ambiente sono confortanti, significa che la campagna d’informazione alla cittadinanza è funzionata bene – afferma il sindaco di Castelgomberto, Davide Dorantani –. Un plauso va fatto ai cittadini che sono stati collaborativi. Come amministrazione abbiamo voluto adottare soluzioni che calmierino i rincari che arriveranno nel 2027 per intervento di Arera, cercando di agire sul risparmio economico e sull’efficientamento della raccolta differenziata. Alla luce degli esiti dell’indagine, sembra che per la gran parte dei cittadini il cambio sia stato ben assorbito, ma continueremo a supportare gli utenti che incontrano difficoltà. La sinergia con Agno Chiampo Ambiente è costante e faremo insieme tutto quel che serve per rimuovere le eventuali criticità che ci venissero segnalate».

I risultati dell’indagine saranno illustrati nel dettaglio nel corso di due serate pubbliche organizzate in collaborazione con il Comune di Castelgomberto: il 27 maggio alle 20.30 in Sala Foscola e il 18 giugno, sempre alle 20.30, nella palestra della scuola comunale della frazione Valle.