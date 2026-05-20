Noventa Vicentina: “Operatore con l’estero”, sette studentesse del Masotto ottengono la certificazione

Sette studentesse dell’Istituto Masotto di Noventa Vicentina hanno ottenuto l’attestato di “Operatore con l’estero” al termine di un percorso formativo promosso dalla Camera di Commercio di Vicenza in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale, le Associazioni di categoria e l’ufficio Certificazione estero.

La consegna dei riconoscimenti è avvenuta direttamente all’interno dell’istituto scolastico e rappresenta il traguardo finale di un progetto giunto alla sua terza edizione, nato per rispondere alle esigenze del sistema produttivo vicentino, storicamente orientato al commercio internazionale.

Il percorso, sviluppato per la prima volta proprio in provincia di Vicenza, punta a rafforzare le competenze professionali degli studenti e ad arricchire i percorsi di Formazione scuola-lavoro, trasformandoli in un collegamento concreto con il mondo delle imprese e delle professioni legate all’export.

Durante l’anno scolastico le studentesse hanno seguito attività formative aggiuntive rispetto alle normali lezioni, partecipando a incontri specialistici e laboratori pratici dedicati alla gestione delle richieste dei certificati di origine e alla consultazione delle banche dati doganali. Il progetto è stato completato con un’esperienza diretta in azienda e con un test finale per verificare le competenze maturate.

L’attestazione ottenuta potrà ora essere inserita nei curricula vitae delle partecipanti come certificazione di competenze acquisite in ambito non formale, offrendo così maggiori opportunità di inserimento nel mercato del lavoro già dopo il diploma.

L’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Vicenza viene considerata una “buona pratica” a livello territoriale e potrebbe diventare un modello nazionale da diffondere attraverso Unioncamere.