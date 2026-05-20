Sicurezza urbana: Noventa Vicentina firma in Prefettura il protocollo e potenzia la videosorveglianza

Noventa Vicentina rafforza il proprio sistema di sicurezza urbana grazie alla firma del protocollo operativo in Prefettura. Nella mattinata di ieri, martedì 19 maggio, una quarantina di sindaci vicentini sono stati convocati dal Prefetto dott. Filippo Romano per la sottoscrizione dell’accordo dedicato alla sicurezza del territorio.

Ad oggi sono 77 i Comuni della provincia di Vicenza che hanno aderito all’intesa con le Forze dell’Ordine, finalizzata alla messa in rete dei sistemi di videosorveglianza già presenti nei diversi territori e gestiti dalle rispettive Polizie locali. Tra questi rientra anche il Comune di Noventa Vicentina.

L’accordo rappresenta un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra Polizia locale, Carabinieri e tutte le Forze dell’Ordine impegnate quotidianamente nel contrasto a criminalità, furti e atti vandalici. Inoltre, l’adesione al protocollo consente ai Comuni di ottenere un punteggio più elevato nei bandi regionali destinati al finanziamento di nuove telecamere e strumenti tecnologici per la sicurezza urbana.

Sul fronte locale, il Comune di Noventa Vicentina ha già previsto un investimento di circa 14 mila euro per l’acquisto di due nuove telecamere mobili, che andranno a integrare la rete di videosorveglianza esistente composta attualmente da 18 telecamere operative sul territorio comunale.

I nuovi dispositivi saranno attivati entro l’estate e verranno utilizzati in modalità itinerante per il monitoraggio di diverse aree del paese, individuate in base alle segnalazioni e agli episodi registrati di vandalismo, abbandono di rifiuti e comportamenti incivili, comprese zone sensibili come il cimitero.

Il sistema di controllo sarà ulteriormente potenziato anche dal sistema di lettura targhe: attualmente sono attivi 3 dispositivi, ai quali se ne aggiungeranno altri 2 entro l’anno, consentendo un monitoraggio ancora più efficace dei veicoli in entrata e in uscita dal territorio comunale.

Fondamentale, sottolinea l’amministrazione, resta anche il ruolo dei cittadini: segnalazioni tempestive e dettagliate alle Forze dell’Ordine, alla Polizia locale o agli uffici comunali rappresentano un contributo concreto per rendere più efficace il controllo del territorio e migliorare la sicurezza complessiva della comunità.